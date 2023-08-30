Пензенцам напомнили, чем грозит долг за электроэнергию

30.08.2023 | 12:50

В Пензенской области ежемесячно около 3 000 неплательщиков получают уведомления о возможном ограничении энергоснабжения. Более 70% из них после предупреждения спешат оплатить задолженность, не дожидаясь негативных последствий.

Своевременная оплата потребленной электроэнергии - гарантия стабильного энергоснабжения не только дома или квартиры, но и региона в целом. Помимо ограничения электроэнергии, неплательщик может столкнуться и с другими проблемами.

Среди них:

- начисление пени с 31-го дня просрочки платежа;

- дополнительные расходы за введение ограничения и возобновления подачи ресурса;

- лишение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- отказ в выдаче кредита;

- удержание средств с банковских счетов и арест имущества для дальнейшей продажи в счет погашения задолженности;

- запрет на выезд за границу.

Быстро и удобно оплатить долг можно на официальном сайте компании, в личном кабинете, мобильном приложении или центрах обслуживания клиентов.

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