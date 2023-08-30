Пензенцам напомнили, чем грозит долг за электроэнергию

В Пензенской области ежемесячно около 3 000 неплательщиков получают уведомления о возможном ограничении энергоснабжения. Более 70% из них после предупреждения спешат оплатить задолженность, не дожидаясь негативных последствий.
Своевременная оплата потребленной электроэнергии - гарантия стабильного энергоснабжения не только дома или квартиры, но и региона в целом. Помимо ограничения электроэнергии, неплательщик может столкнуться и с другими проблемами.
Среди них:
- начисление пени с 31-го дня просрочки платежа;
- дополнительные расходы за введение ограничения и возобновления подачи ресурса;
- лишение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- отказ в выдаче кредита;
- удержание средств с банковских счетов и арест имущества для дальнейшей продажи в счет погашения задолженности;
- запрет на выезд за границу.
Быстро и удобно оплатить долг можно на официальном сайте компании, в личном кабинете, мобильном приложении или центрах обслуживания клиентов.
Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀