В микрорайоне Арбеково создадут крупный центр торговли

29.08.2023 | 12:48

Пензенский спальный микрорайон Арбеково продолжает развиваться. Здесь появляются не только многоэтажные дома, но и рекреационные зоны, где можно погулять в тишине, заняться спортом или творчеством. Недаром квартиры в Арбеково часто раскупают еще на стадии строительства.

Концепция спального района требует новых подходов к организации городских пространств. Исторически сложилось так, что торговля в микрорайоне сосредоточена на проспекте Строителей. В то же время существует проблема стихийных рынков, которые нарушают размеренный ритм жизни горожан.

Администрация Пензы уже не первый год ведет борьбу с блошиным рынком на улице Тернопольской. Однако усилий полиции и муниципальных служащих хватает ненадолго - торговцы возвращаются вновь.

Поступают жалобы и на Арбековский рынок. Он находится в окружении многоэтажек, и в выходные оживленная торговля доставляет беспокойство местным жителям.

Администрация Пензы вместе с владельцем земельного участка и компанией-девелопером предложила логичное решение. Арбековский рынок необходимо перенести в район крупных торговых центров на проспекте Строителей. Подходящее пространство есть - это участок между ТЦ «Лента» и железнодорожными путями. Девелопер готов понести расходы и организовать здесь новый рынок под старым названием - «Арбековский».

Мэрия готова заключить концессионное соглашение и отдать землю в аренду на 49 лет. Договор подразумевает целевое использование - только под организацию нестационарной торговли. Это гарантия того, что здесь не вырастет еще один дом или супермаркет. Место как минимум на полвека станет рынком, причем современным, отвечающим новым запросам. Несмотря на запрет капитального строительства, здесь организуют зимние павильоны и подведут тепло, чтобы и продавцам, и покупателям было удобно в холодное время года.

Арбековский рынок в любом случае требовал глобальной реконструкции, поскольку его сооружения пришли в негодность и перестали отвечать современным требованиям. Если большая реконструкция неминуема, логично решить сразу все вопросы, организовав торговлю в правильном месте и в обновленном формате.

Появление народного рынка усилит людской трафик и еще больше оживит торговлю. Такое соседство выгодно крупным ТЦ и удобно людям: в одном месте можно приобрести разные товары. Торговля, пусть и народная, должна быть организованной. Только тогда от этого максимально выиграют и торговцы, и предприниматели, и горожане.