Пензенцы будут путешествовать поездом по новым правилам

29.08.2023 | 15:40

С 1 сентября правила проезда и провоза багажа в поездах изменятся. Во время поездки больше нельзя будет спеть под гитару или усадить собаку на полку.

Об изменениях рассказали в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

Новые правила утверждают перечень документов, которые нужны для оформления билетов на поезда дальнего следования. Для этого пассажир может воспользоваться паспортом или свидетельством о рождении с истекшим сроком действия в течение 90 дней.

Пассажирам с верхних полок разрешили садиться за столик на нижнюю для того, чтобы поесть. Спускаться они смогут на 30 минут утром и вечером и на один час - в обед.

Также по новым правилам не прошедших досмотр пензенцев не пропустят ни на вокзал, ни в поезд.

В пути запрещено использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме наушников и слуховых аппаратов). Мелкие собаки будут путешествовать так же, как представители крупных пород, - в клетках либо контейнерах.