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Общество

Производители заговорили о повышении цен на хлеб

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Осенью хлеб для жителей Пензенской области, как и всей России, может подорожать на 10%. Одной из причин является ослабление рубля.

Об увеличении стоимости со ссылкой на свои источники среди производителей пишет Telegram-канал Baza . По словам специалистов, в отрасли накопилось множество проблем, среди них и подорожание зерна на мировом рынке, и рост на 50% затрат на обслуживание импортного оборудования.

Кроме того, производители чаще всего закупают зарубежный солод и добавки, поскольку считается, что они лучше российских, а их стоимость выросла на 30%.

Называются и такие причины, как необходимость повысить зарплаты работникам и подорожание логистики.

В Минпромторге отвергли возможность увеличения цен на хлеб. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, ожидается, что динамика стоимости не превысит уровень общей инфляции, оснований для роста нет.

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