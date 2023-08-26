Олег Мельниченко оценил состояние поселка Беково

26.08.2023 | 18:51

В субботу, 26 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проверил, как исполняются его поручения в Бековском районе.

По мнению главы региона, райцентр становится заметно лучше. «На Аллее Славы провели благоустройство. Здесь теперь чисто и уютно. Мне представили проект развития аллеи, из этого места хотят сделать настоящую точку притяжения жителей. Проект интересный, подумаем, как можно его реализовать», - написал Олег Мельниченко в Telegram.

На Аллее Славы не только установили мемориальный комплекс, но и провели работы по благоустройству: восстановили пешеходную дорожку, смонтировали светильники, установили скамейки, оформили газоны.

Олег Мельниченко осмотрел установленную неподалеку спортивную площадку ГТО, пообщался с находившимися на ней подростками и услышал положительные отзывы. «Рад, что юные бековцы так любят спорт, а мы смогли создать для них соответствующие условия», - отметил губернатор.

Спортплощадку сдадут к 1 сентября. Ее возводят по нацпроекту «Демография». На оборудование выделили 1 млн 950 тыс. рублей.

Заехал глава региона и на сахзавод, где для более эффективной переработки выращенной в Бековском районе сахарной свеклы автоматизируют производство. «Важно, что используется техника российского производства. Условия для сотрудников хорошие, на производства ждут молодежь», - оценил Олег Мельниченко.

В поселке Плодосовхоз капитально ремонтируют водопровод, объем финансирования - более 7,6 млн рублей. Работы идут по графику, срок их окончания - 10 октября.

Губернатор пообщался с местными жителями. Они поблагодарили за ремонт водопровода, установленный фельдшерско-акушерский пункт и предложили построить в поселке модульный клуб.

«Идея замечательная, рассмотрим варианты для ее исполнения. Здесь однозначно необходимо место для досуга и культурного развития», - одобрил Олег Мельниченко. Он пообещал дать поручение подготовить соответствующее предложение до весны. Необходим вариант строительства из быстро возводимых конструкций.

Подводя итоги поездки в район, губернатор заявил, что удовлетворен увиденным. «Мои поручения выполняются, а районы становятся лучше и комфортнее для проживания», - подытожил он.