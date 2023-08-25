Замену теплопровода на Московской контролирует комиссия из столицы

25.08.2023 | 12:33

В пятницу, 25 августа, на сессии Пензенской городской думы депутат Андрей Жданников заявил, что работы по замене теплопровода на улице Московской на месяц отстают от графика, и поинтересовался, когда все закончится.

Глава города Александр Басенко назвал информацию не соответствующей действительности и заверил, что тепловые работы должны закончиться к 1 сентября - именно такой срок и значится в документах.

«Мы активизировали работу компании «Т Плюс». Я лично связывался с генеральным директором «Т Плюс» России, попросил его прислать комиссию из центрального аппарата. Они прибыли во вторник, проверили порядок работы. К работам на улице Московской вместо двух подрядчиков привлечен третий. А тот подрядчик, который выполнял работы (компания «Флагман»), внесен в черный список», - рассказал об изменениях глава Пенза.

Он пообещал, что столичная комиссия будет находиться в Пензе, пока объект не сдадут.

Также Басенко проинформировал о серьезных кадровых изменениях в местном филиале компании «Т Плюс».