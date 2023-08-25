В Пензенской области ожидаются заморозки

25.08.2023 | 17:25

В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

В ночь на субботу, 26 августа, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-1 градуса.

По данным пензенского гидрометцентра, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада.

Температура воздуха не превысит +18...+20 градусов.