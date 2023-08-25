В Пензенской области ожидаются заморозки

В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности.
Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.
В ночь на субботу, 26 августа, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-1 градуса.
По данным пензенского гидрометцентра, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада.
Температура воздуха не превысит +18...+20 градусов.
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