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Общество

Епископом Кузнецким и Никольским стал преосвященный Назарий

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В четверг, 24 августа, состоялось назначение нового епископа Кузнецкого и Никольского.

«Священный Синод постановил преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

В связи с этим митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освобожден от обязанностей временно управляющего Кузнецкой епархией, которые он исполнял по решению Священного Синода с 9 июля 2019 года.

Преосвященный Назарий (Николай Алексеевич Лавриненко) родился 11 августа 1952 года в селе Ивковцы Черкасской области (Украина) в многодетной семье.

В 1974 году окончил Крымский сельскохозяйственный институт. В 1974-1975 годах служил в группе Советских войск в Германии. С 1978-го работал в Центральном республиканском ботаническом саду Академии наук Украинской ССР в должности старшего инженера.

В 1982 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1985-м пострижен в монашество и рукоположен.

С ноября 1987 года - настоятель Спасо-Преображенского собора города Выборга.

В 1988 году окончил Ленинградскую духовную академию и возведен в сан игумена.

1 января 1990 года назначен настоятелем подворья Казанской иконы Божией Матери Валаамского монастыря в Ленинграде. В феврале 1991-го возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Рождество-Богородичного Коневского монастыря.

В 1996 году назначен благочинным монастырей и подворий Санкт-Петербургской епархии и и. о. наместника Александро-Невской лавры. В 1997 году утвержден в должности наместника Александро-Невской лавры.

27 мая 2009 года избран епископом Выборгским, викарием Санкт-Петербургской епархии.

Имеет многочисленные церковные награды, а также орден «За заслуги» I степени Санкт-Петербургского Морского собрания.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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