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Общество

Язвы и мутации: пензенские медики напомнили о вреде чипсов

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В четверг, 24 августа, отмечается день рождения чипсов. Многие знают о вреде обжаренных во фритюре хрустящих ломтиков, но не все придают этому большое значение, продолжая употреблять фастфуд в неограниченных количествах.

Тем временем врачи предупреждают, что регулярное поедание чипсов приводит к негативным последствиям для здоровья: отложению холестериновых бляшек в сосудах, холециститу, панкреатиту, гастриту, язве желудка, аллергии и другим серьезным заболеваниям.

Чтобы напомнить пензенцам о вреде такого лакомства, сотрудники регионального минздрава рассказали, как оно готовится.

«Производители чипсов используют для жарки не подсолнечное, а самое дешевое пальмовое масло. На одном и том же масле жарят несколько партий чипсов. В результате в раскаленном жире образуется токсичное вещество - акролеин», - предупредили в министерстве.

Кроме того, при жарке разлагается картофельный крахмал и появляется еще один токсин - акриламид. Он ухудшает остроту зрения, пагубно влияет на печень, почки и нервную систему.

По словам специалистов, при нагреве акриламид сменяет мощный канцероген глицидамид, который нарушает процесс синтеза ДНК и способствует мутациям.

«Картофельный фастфуд абсолютно противопоказан беременным и кормящим женщинам», - подчеркнули в минздраве.

Кроме того, картофельные чипсы содержат много соли, гораздо больше, чем обычные блюда, а она способна задерживать в организме воду. Это приводит к отекам и усиленному выделению желудочного сока (возрастает вероятность раздражения слизистой оболочки).

Специалисты подчеркивают - в жареных картофельных чипсах нет витаминов. Их постоянное употребление в пищу способно ухудшить мозговую деятельность.

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