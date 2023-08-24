В «Академии ТОП» можно получить образование людям без IT-навыков

24.08.2023 | 15:40

Сегодня весь мир напрямую зависит от цифровых технологий. Естественно, большая актуальность направления создает спрос на толковых программистов и вынуждает повышать зарплаты.

Например, программист без опыта работы может получать от 150 000 рублей, а графический редактор при минимальном опыте работы от года - 220 000 рублей.

Тех, у кого нет IT-навыков, но они хотят их получить, приглашают в «Компьютерную академию ТОП». Здесь можно получить профессиональное компьютерное образование с нуля.

На выбор предоставляется две темы: «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн».

«Академия ТОП» - единственная платформа с офлайн-обучением IT-навыкам в Пензе, однако это не мешает пройти обучение в онлайн-формате.

За 2,5 года студенты осваивают курс программного обеспечения или графического дизайна с нуля, а по окончании получают международный диплом «Компьютерной академии ТОП».

«Сначала я подумала, что это очень сложно и совсем не мое. Но потом я все-таки решила попробовать пройти обучение. Как итог, в свои 40 лет я работаю программистом в одной из ведущих компаний и легко могу дать фору молодым специалистам», - поделилась своими впечатлениями выпускница академии Марина.

Также компания разработала профессиональные спецкурсы для тех, кто хочет получить узкоспециализированные знания: «Программирование на Python», «Тестирование ПО», «Разработка программного обеспечения на Java», «Разработка и продвижение web-проектов». Длительность каждого спецкурса - 1 год, за который студенты получают необходимый запас знаний и навыков для уверенного старта в IT.

Для погружения в IT-сферу «Компьютерная академия ТОП» устраивает мастер-классы в виде пробного урока. Кроме того, предлагаются:

- летние IT-каникулы в Пензе;

- летние IT каникулы в Подмосковье;

- лагерь на Черном море;

- IT-программы для детей от 7 лет;

- онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых из любой точки мира;

- для старшеклассников - получение профессии в школе и, позже, ИТ-колледже;

- курсы для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям (очные и дистанционные).

Ознакомиться с полной программой и узнать стоимость обучения можно на сайте pnz.top-academy.ru.

Адрес: Пенза, Карла Маркса, 16, 3-й этаж, офис 305. Время работы: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

Телефон для записи на бесплатный мастер-класс 8(8412)99-39-92.

Реклама. Заказчик - АНО ДПО «Академия ТОП филиал «Академия ТОП Пенза».