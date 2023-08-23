Как исправить неверно переданные показания электросчетчика

23.08.2023 | 16:18

Одна из частых ситуаций - ошибка при передаче показаний электросчетчика. Исправить ее легко, причем без посещения офиса «ТНС энерго Пенза».

Если отправленные показания ниже, чем фактические, необходимо лишь еще раз передать правильные данные. Сделать это можно на официальном сайте, через «Личный кабинет» или мобильное приложение, а также по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

Когда переданные показания выше фактических, скорректировать их можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». На главной странице в разделе «Расчеты за электроэнергию» следует выбрать сервис «Провести перерасчет». Далее нужно внести номер лицевого счета, верные показания и прикрепить актуальную фотографию электросчетчика.

Пользователи «Личного кабинета» и мобильного приложения «ТНС энерго» могут отправить аналогичную заявку в разделе «Обращения». Специалисты компании исправят неверные показания в дистанционном режиме, и корректные данные появятся в следующей квитанции.

Передавать показания счетчика необходимо ежемесячно. Оптимальный период - с 23-го по 25-е число месяца, поскольку показания, переданные позже, могут быть не приняты к расчету.