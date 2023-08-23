Сетевое издание|18+|Среда|23 авг 2023|17:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Как исправить неверно переданные показания электросчетчика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Одна из частых ситуаций - ошибка при передаче показаний электросчетчика. Исправить ее легко, причем без посещения офиса «ТНС энерго Пенза».

Если отправленные показания ниже, чем фактические, необходимо лишь еще раз передать правильные данные. Сделать это можно на официальном сайте, через «Личный кабинет» или мобильное приложение, а также по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

Когда переданные показания выше фактических, скорректировать их можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». На главной странице в разделе «Расчеты за электроэнергию» следует выбрать сервис «Провести перерасчет». Далее нужно внести номер лицевого счета, верные показания и прикрепить актуальную фотографию электросчетчика.

Пользователи «Личного кабинета» и мобильного приложения «ТНС энерго» могут отправить аналогичную заявку в разделе «Обращения». Специалисты компании исправят неверные показания в дистанционном режиме, и корректные данные появятся в следующей квитанции.

Передавать показания счетчика необходимо ежемесячно. Оптимальный период - с 23-го по 25-е число месяца, поскольку показания, переданные позже, могут быть не приняты к расчету.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте