Пензенцев приглашают на презентацию спортшкол и секций

22.08.2023 | 09:00

В субботу, 2 сентября, в Пензе состоится традиционная акция - презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, спортивных секций и учреждений области.

Мероприятие начнется на Юбилейной площади в 10:00.

Участников и гостей праздника ждут показательные выступления атлетов, интерактивные площадки, павильоны с зонами спортивных организаций и сообществ.

Акция-презентация проходит с 2005 года в начале учебного сезона, напомнили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Кроме того, 9 сентября спортивные школы откроют свои двери, чтобы все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой, оценить спортзалы, пообщаться с тренерами, записаться на занятия.