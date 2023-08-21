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Общество

22 августа температура в Пензе наконец станет комфортной

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Во вторник, 22 августа, в Пензе станет еще прохладнее, чем в понедельник. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 21-23 градусов, ночью опустится до 13.

Осадков не ожидается, ветер прогнозируется умеренный, северный. Так что погода не помешает пензенцам праздновать День флага.

Например, на Олимпийской аллее 22 августа в 11:30 состоится парад «Триколор», принять участие в котором могут все желающие. Обязательное условие одно - нужно явиться в футболке белого, красного или синего цвета. Можно приехать на велосипеде, роликовых коньках, самокате, гироскутере, скейтборде.

По народному календарю 22 августа Матфей Змеесос. Наши предки говорили: Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает.

Воздух с этого времени остывает, а солнечных дней становится меньше.

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