22 августа температура в Пензе наконец станет комфортной

Во вторник, 22 августа, в Пензе станет еще прохладнее, чем в понедельник. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 21-23 градусов, ночью опустится до 13.
Осадков не ожидается, ветер прогнозируется умеренный, северный. Так что погода не помешает пензенцам праздновать День флага.
Например, на Олимпийской аллее 22 августа в 11:30 состоится парад «Триколор», принять участие в котором могут все желающие. Обязательное условие одно - нужно явиться в футболке белого, красного или синего цвета. Можно приехать на велосипеде, роликовых коньках, самокате, гироскутере, скейтборде.
По народному календарю 22 августа Матфей Змеесос. Наши предки говорили: Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает.
Воздух с этого времени остывает, а солнечных дней становится меньше.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀