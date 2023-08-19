Сетевое издание|18+|Суббота|19 авг 2023|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам не следует увлекаться размещением фотографий детей в Сети

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многие родители, бабушки и дедушки склонны размещать в соцсетях и публичных чатах фотографии своих детей и внуков. Такое явление даже получило специальное название - «овершеринг». Однако желание похвалиться наследниками может обернуться бедой.

«Когда родители выкладывают фото детей, они могут сопровождать посты подробностями личной жизни или учебы. Так, по данным опроса «Лаборатории Касперского», 43% родителей выкладывают фото и видео со своими детьми, а 35% из них указывают дополнительную информацию, например имя ребенка, его увлечения, геолокацию», - пишут «Известия».

Этими сведениями могут легко воспользоваться злоумышленники, чтобы втереться к ребенку в доверие, обмануть или запугать его, а также выманить интересующую информацию, фото или видео. А снимки с геометками позволят сделать вывод, в каких местах часто бывает пользователь.

Согласно опросу, в 20% случаев видеть публикации фото и постов с детьми могут все пользователи. Бывали случаи, когда фотографии детей копировали из профиля родителей и добавляли себе в ленту, выдавая за своих. Это называется «цифровой киднеппинг».

Кроме того, снимки, видео- и аудиозаписи могут стать основанием для фото- и видеофишинга и вишинга (обмана голосом). Так, преступник может сгенерировать голос ребенка, зачитывающий записку с требованием выкупа. Также мошенники могут вымогать деньги с использованием схем с просьбой о переводе попавшему в беду другу.

Кроме того, на основе этих данных может быть создан контент, порочащий репутацию ребенка или обвиняющий его в нарушении законов.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд предупреждает: детям может угрожать также буллинг со стороны сверстников и активность взрослых педофилов.

«В свое время в даркнете я находил различные форумы, где использовались фото детей из публичных источников (спортивных секций, отдыха, школы) для создания различных «нездоровых» тематических подборок. Для таких целей могут использоваться абсолютно бытовые фотографии. Но не стоит забывать и о реальной физической угрозе, например похищении», - объяснил эксперт.

«Дети в отличие от взрослых гораздо более уязвимы к кибербуллингу - «натянуть» лицо любого человека на порноролик можно за несколько минут, взрослый сочтет это за грубую шутку, а ребенок может получить сильную психологическую травму», - предостерегает замгендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте