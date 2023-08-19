Пензенцам не следует увлекаться размещением фотографий детей в Сети

19.08.2023 | 10:58

Многие родители, бабушки и дедушки склонны размещать в соцсетях и публичных чатах фотографии своих детей и внуков. Такое явление даже получило специальное название - «овершеринг». Однако желание похвалиться наследниками может обернуться бедой.

«Когда родители выкладывают фото детей, они могут сопровождать посты подробностями личной жизни или учебы. Так, по данным опроса «Лаборатории Касперского», 43% родителей выкладывают фото и видео со своими детьми, а 35% из них указывают дополнительную информацию, например имя ребенка, его увлечения, геолокацию», - пишут «Известия».

Этими сведениями могут легко воспользоваться злоумышленники, чтобы втереться к ребенку в доверие, обмануть или запугать его, а также выманить интересующую информацию, фото или видео. А снимки с геометками позволят сделать вывод, в каких местах часто бывает пользователь.

Согласно опросу, в 20% случаев видеть публикации фото и постов с детьми могут все пользователи. Бывали случаи, когда фотографии детей копировали из профиля родителей и добавляли себе в ленту, выдавая за своих. Это называется «цифровой киднеппинг».

Кроме того, снимки, видео- и аудиозаписи могут стать основанием для фото- и видеофишинга и вишинга (обмана голосом). Так, преступник может сгенерировать голос ребенка, зачитывающий записку с требованием выкупа. Также мошенники могут вымогать деньги с использованием схем с просьбой о переводе попавшему в беду другу.

Кроме того, на основе этих данных может быть создан контент, порочащий репутацию ребенка или обвиняющий его в нарушении законов.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд предупреждает: детям может угрожать также буллинг со стороны сверстников и активность взрослых педофилов.

«В свое время в даркнете я находил различные форумы, где использовались фото детей из публичных источников (спортивных секций, отдыха, школы) для создания различных «нездоровых» тематических подборок. Для таких целей могут использоваться абсолютно бытовые фотографии. Но не стоит забывать и о реальной физической угрозе, например похищении», - объяснил эксперт.

«Дети в отличие от взрослых гораздо более уязвимы к кибербуллингу - «натянуть» лицо любого человека на порноролик можно за несколько минут, взрослый сочтет это за грубую шутку, а ребенок может получить сильную психологическую травму», - предостерегает замгендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.