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Общество

С пробками в Терновке будет бороться искусственный интеллект

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, недовольный организацией дорожного движения в одном из микрорайонов.

«Население Терновки неумолимо растет. Пробки на дорогах в часы пик невероятные! Особенно трудно тем, кто едет в общественном транспорте. Рассматриваются ли хоть какие-то решения по улучшению движения в Терновке? Обещали отдельную полосу для общественного транспорта», - поинтересовался горожанин.

Ответ на вопрос дал и. о. заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ярослав Щигорев. В письме говорится, что сейчас в городе устанавливается дополнительное оборудование на светофоры, расположенные на улице Терновского. Затем объекты будут подключены к интеллектуальной транспортной системе.

Эти меры «повысят пропускную способность дороги за счет введения на светофорных объектах возможности адаптивного управления».

«Вопрос приоритизации движения общественного транспорта на ул. Терновского в настоящее время не рассматривается», - уточняется в сообщении.

Ранее министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин отметил, что выделенные полосы безусловно нужны, поэтому при строительстве новых дорог будут учитывать необходимость их создания. Однако при существующей маршрутной сети на большинстве улиц Пензы предоставить преимущества общественному транспорту не представляется возможным.

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