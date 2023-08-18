Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|09:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы после отпуска могут сэкономить на коммуналке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У жителей Пензенской области, как и у других россиян, есть возможность сэкономить на оплате одной из коммунальных услуг, если они провели отпуск вне дома.

Об этом радио Sputnik рассказал председатель Московского жилищного союза юрист Константин Крохин.

Он напомнил, что перерасчет за содержание и ремонт домового имущества в связи с отсутствием человека не предусмотрен, а расход ресурсов оплачивается по показаниям счетчиков. Однако можно подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

«Перерасчет возможен, если вас не было дома более 5 рабочих дней, но не более 6 месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения», - уточнил Крохин.

Юрист предупредил: для перерасчета могут понадобиться документы, подтверждающие отсутствие жильца. Ими, к примеру, могут быть билеты на самолет или турпутевка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте