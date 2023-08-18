Пензенцы после отпуска могут сэкономить на коммуналке

18.08.2023 | 08:15

У жителей Пензенской области, как и у других россиян, есть возможность сэкономить на оплате одной из коммунальных услуг, если они провели отпуск вне дома.

Об этом радио Sputnik рассказал председатель Московского жилищного союза юрист Константин Крохин.

Он напомнил, что перерасчет за содержание и ремонт домового имущества в связи с отсутствием человека не предусмотрен, а расход ресурсов оплачивается по показаниям счетчиков. Однако можно подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

«Перерасчет возможен, если вас не было дома более 5 рабочих дней, но не более 6 месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения», - уточнил Крохин.

Юрист предупредил: для перерасчета могут понадобиться документы, подтверждающие отсутствие жильца. Ими, к примеру, могут быть билеты на самолет или турпутевка.