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Общество

Для семей с детьми предлагают ввести кредитную амнистию

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитную амнистию для семей с детьми.

«Согласно информации ЦБ России, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%», - цитируют «Известия» документ.

Лантратова акцентировала внимание на том, что закредитованность сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян.

В обращении депутата отмечается, что более 80% бедных - семьи с детьми. По мнению Лантратовой, именно им требуется повышенная поддержка государства.

«В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно - установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик», - сообщила она в письме Мишустину.

Яна Лантратова предлагает правительству самому определить перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы.

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