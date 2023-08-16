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Общество

Погода в четверг в Пензенской области понравится дачникам

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В четверг, 17 августа, в Пензенской области ожидается дневная температура до +28 градусов. Местами вероятны осадки.

Согласно прогнозу пензенского гидрометеоцентра, в регионе будет переменная облачность. Ветер умеренный северо-восточный, скорость до 6 м/с.

Вечером температура опустится до +23…25 градусов, а ночью столбик термометра покажет +15…+18.

Для дачников погода вполне благоприятна. Им советуют начать последний сбор огурцов. Считается, что после 17 августа эти овощи перестают расти. Также настало время урожая чеснока и лука. И тот, и другой овощи хороши для засолки.

Ориентируясь на погоду 17-го числа, предки судили о том, каким выдастся ноябрь.

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