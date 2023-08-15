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Общество

В Пензе самовольщики могут легализовать врезки в водопровод

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С 1 июля Горводоканал объявил специальную акцию по амнистии физических лиц, осуществивших незаконное (несанкционированное) подключение к сетям водопровода и канализации.

В течение трех месяцев жители Пензы могут добровольно сообщить о ранее произведенном самостоятельном подключении к сетям водопровода и канализации. После этого от заявителя требуется подать документы на оформление технологического (фактического) подключения уже существующих врезок без оплаты штрафных санкций и платежей за период самовольного пользования.

Акция вызвала высокий интерес у горожан: 20 человек уже поспешили воспользоваться возможностью и легализовать имевшиеся подключения.

«РКС-Пенза» напоминает: самовольные врезки чреваты серьезными последствиями. Зачастую их делают с нарушениями санитарных и строительных норм и правил, они подвергают опасности большое количество людей. В случае технологического отказа на таких сетях ответственность за жизнь и здоровье пострадавших понесет недобросовестный пользователь.

Рано или поздно о нелегальном подключении станет известно: после окончании амнистии пройдет общая проверка всех абонентов. В случае выявления незаконных подсоединений потребителя отрежут от систем водоснабжения, за незаконное пользование наложат штраф. При этом плата будет выставляться на основе расчета по пропускной способности трубы, отключение и повторное подключение будет проводиться за счет потребителя.

«РКС-Пенза» призывает жителей города воспользоваться льготными условиями амнистии. Акция продлится до конца сентября. Уточнить информацию можно по телефону кол-центра «РКС-Пенза» 8 (8412) 20-00-19.

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