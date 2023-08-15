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Общество

В «Компьютерной академии TOП» научат востребованным профессиям

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Большинство школьников в свободное время играют в компьютерные игры, снимают и монтируют видео и не вылезают из соцсетей. Кажется, что увлечение гаджетами негативно сказывается на них. Однако студенты «Компьютерной академии TOП» доказывают, что проводить время в Сети можно с пользой.

На вопросы об обучении ответили сотрудники академии.

- С какого возраста можно начать учиться?

- В нашей школе учатся ребята с 7 лет. Для них открыто направление «Первый шаг». Там мы развиваем память, работаем с текстовыми и графическими редакторами. Освоив базу, переходим к более сложным и интересным задачкам: собираем роботов и управляем ими, создаем свои анимационные ролики.

Каждую неделю мы проводим для детей бесплатные мастер-классы. Приглашаем попробовать свои силы всех желающих. Актуальное расписание доступно на сайте. Обязательна предварительная регистрация по номеру 993-992.

- А когда удастся создать свой сайт или мобильное приложение?

- Для ребят 9-14 лет открыта «Малая компьютерная академия». Студенты учатся программировать мобильные приложения, разрабатывать 2D- и 3D-игры, монтируют видео.

- Есть ли у вас обучение, которое поможет успешно поступить в вуз?

- Для выпускников 9-11-х классов у нас открыт колледж. Молодые люди могут ознакомиться с профессиями дизайнера, программиста и интернет-маркетолога. После завершения обучения выдаем диплом и сертификат. Выпускники могут поступить в вузы, с которыми мы имеем партнерские отношения, на специальных условиях, без сдачи ЕГЭ.

- Когда в «Академии» начнется новый учебный год?

- Обучение стартует в сентябре и длится до конца мая. Сейчас идет активное бронирование мест. «Компьютерная академия ТОП» - один из лидеров в сфере IT-образования, у нас 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

Подробная информация по направлениям представлена по ссылкам:

- IT-программы для детей от 7 лет;

- онлайн курсы английского языка для детей и взрослых;

- для старшеклассников - получение профессии еще в школе и, позже, ИТ-колледж;

- для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям, - очные и дистанционные IT-курсы.

Ознакомиться с полной программой и стоимостью обучения можно на сайте pnz.top-academy.ru.

Адрес: Пенза, Карла Маркса, 16, 3-й этаж, офис 305. Время работы: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

Телефон для записи на бесплатный мастер-класс 8(8412)99-39-92.

Реклама. Заказчик - АНО ДПО «Академия ТОП филиал «Академия ТОП Пенза».

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