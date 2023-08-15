Погода во вторник: +25…+27 градусов, без существенных осадков

15.08.2023 | 07:39

По данным пензенского гидрометцентра, во вторник, 15 августа, ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Умеренный ветер будет дуть с северо-запада.

Термометр покажет +25…+27 градусов.

В ночь на среду, 16 августа, температура воздуха прогнозируется +15…+17 градусов.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: с 15 по 18 августа на востоке области (в Кузнецком и Городищенском районах) сохранится IV класс пожарной опасности лесов.