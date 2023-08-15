Пензенцев могут обязать регистрировать домашних животных

15.08.2023 | 08:58

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов настаивает на введении регистрации домашних животных во всех регионах.

Свои аргументы он изложил «Парламентской газете».

Бурматов напомнил, что ранее он предлагал ввести добровольную регистрацию всех животных на федеральном уровне. Но было решено дать полномочия в этом вопросе регионам.

Так, в Московской области с 1 сентября регистрация собак будет обязательной, а кошек - добровольной. Чтобы поставить животное на учет, владелец должен привести его в ветклинику, предъявить свой паспорт, ветеринарный паспорт питомца при его наличии, а также фотографию кошки или собаки. Можно будет подать заявление и через региональный портал госуслуг.

По мнению Владимира Бурматова, власти Подмосковья выбрали правильный подход. Он считает, что регистрация позволит решить сразу множество вопросов. Один из них - это поиск пропавших животных.

Кроме того, будет проще привлекать к ответственности тех, кто избавляется от питомцев или отпускает их на бесконтрольный самовыгул. В случае если животное нападет на человека, данные о регистрации станут доказательной базой в суде.

«Во всех регионах система будет введена», - убежден Владимир Бурматов. По его словам, это вопрос того, насколько в разных регионах заинтересованы в решении накопившихся проблем в сфере обращения с животными.

В Пензенской области проблема собак, которых хозяева отпускают на улицу без поводков и намордников, стоит достаточно остро. В частности, ее не раз поднимал глава Кузнецка Сергей Златогорский. Он уверен: если горожане будут добросовестно относиться к своим животным и не отпускать их на самовыгул, то и градус напряжения снизится.

Так, по его словам, на стройках и рядом с мебельными производствами живут собаки, которые бывают агрессивными. Златогорский предложил выдавать руководителям организаций предписания контролировать таких животных - кормить их и содержать в вольерах.