Осень близко: 16 августа подует северный ветер

15.08.2023 | 22:00

По данным пензенского гидрометцентра, в среду, 16 августа, на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

С севера будет дуть умеренный ветер.

Температура воздуха днем +25 °С …+27 °С. К ночи она опустится до +15 °С …+17 °С.

В народном календаре 16 августа называют Антоном Вихровеем. Считалось, что сильный ветер в этот день предвещает морозную и снежную зиму, а если начнется дождь, то он будет идти потом еще долго.

Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили: с 15 по 18 августа на востоке области (в Кузнецком и Городищенском районах) сохранится IV класс пожарной опасности лесов.