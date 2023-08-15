Осень близко: 16 августа подует северный ветер

По данным пензенского гидрометцентра, в среду, 16 августа, на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
С севера будет дуть умеренный ветер.
Температура воздуха днем +25 °С …+27 °С. К ночи она опустится до +15 °С …+17 °С.
В народном календаре 16 августа называют Антоном Вихровеем. Считалось, что сильный ветер в этот день предвещает морозную и снежную зиму, а если начнется дождь, то он будет идти потом еще долго.
Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили: с 15 по 18 августа на востоке области (в Кузнецком и Городищенском районах) сохранится IV класс пожарной опасности лесов.
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