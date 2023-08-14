В Пензе наградили гвардейца, отличившегося редкой выдержкой

14.08.2023 | 18:02

Старшеклассника из Ульяновской области Дениса Ледакова, который участвует в военно-патриотических сборах «Гвардеец», наградили знаком «80 лет Пензенскому артиллерийскому инженерному институту».

Так юношу отметили за выдержку, которую он проявил на торжественной церемонии открытия сборов.

Во время мероприятия Денис столкнулся с неприятной ситуацией. На козырек его фуражки села оса и начала ползти в ухо. Юноша находился в первой линии строя и держал табличку с названием своего региона. Он проявил редкое самообладание, оставшись неподвижным.

«Это говорит о том, что курсант правильно понимает требования, которые предъявляются к военнослужащему, а он еще только гвардеец. Он поступил верно, отлично справился с ситуацией.

Молодец! Хотел бы, чтобы каждый проявлял такие образцы дисциплины и порядка», - цитирует заместителя начальника ПАИИ Геннадия Хватова группа сборов «Гвардеец» в соцсети «ВКонтакте».

Сам Денис Ледаков объяснил свою выдержку тем, что не мог подвести команду.