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Общество

В Пензе наградили гвардейца, отличившегося редкой выдержкой

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Старшеклассника из Ульяновской области Дениса Ледакова, который участвует в военно-патриотических сборах «Гвардеец», наградили знаком «80 лет Пензенскому артиллерийскому инженерному институту».

Так юношу отметили за выдержку, которую он проявил на торжественной церемонии открытия сборов.

Во время мероприятия Денис столкнулся с неприятной ситуацией. На козырек его фуражки села оса и начала ползти в ухо. Юноша находился в первой линии строя и держал табличку с названием своего региона. Он проявил редкое самообладание, оставшись неподвижным.

«Это говорит о том, что курсант правильно понимает требования, которые предъявляются к военнослужащему, а он еще только гвардеец. Он поступил верно, отлично справился с ситуацией.

Молодец! Хотел бы, чтобы каждый проявлял такие образцы дисциплины и порядка», - цитирует заместителя начальника ПАИИ Геннадия Хватова группа сборов «Гвардеец» в соцсети «ВКонтакте».

Сам Денис Ледаков объяснил свою выдержку тем, что не мог подвести команду.

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