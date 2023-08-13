Мошенники начали использовать коллег жертв

13.08.2023 | 14:53

Мошенники начали использовать так называемый нулевой этап обмана. Цепочка аферы удлинилась, зато на крючок злоумышленников может попасться больше жертв.

Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, гражданина от имени коллеги или партнера предупреждают: в ближайшее время ему поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Далее афера разворачивается по стандартному сценарию: будущую жертву набирают «правоохранители», затем - «сотрудники банков», которые и выманивают деньги.

«Появление еще одного звена в цепочке повышает доверие к звонящему. По реакции на сообщение можно понять, склонен ли человек выполнить указание, что упрощает задачу для преступников», - отмечает издание.

Сообщение от «коллеги» или «знакомого» поступает в каком-либо мессенджере. Как правило, на него реагируют. Для реализации нулевого этапа используются украденные или же взломанные аккаунты. Количество такого рода преступлений возросло.

«В июле мы увидели всплеск инцидентов с подобным сценарием. На ставшие уже многим знакомыми легенды «представителей службы безопасности банка», «звонок от правоохранительных органов» люди не реагируют. Ссылка на профессиональную деятельность - нестандартный подход», - рассказал «Известиям» эксперт.

Мошенники используют схему не только в трудовых коллективах, но и в профессиональных сообществах, группах по интересам. Например, злоумышленники искали жертв среди пенсионеров, которые были постоянным клиентами одного тира или посещали одну спортивную секцию.

«Для сохранения своих сбережений Банк России рекомендует не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать (телефонный звонок, сайт, электронное письмо). Кроме того, не нужно совершать какие-либо операции с картой по просьбе незнакомых лиц. Не стоит верить звонкам, которые вы не инициировали», - обратились к гражданам эксперты.