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Общество

Пензенцам напомнили, кто в этом году должен пройти диспансеризацию

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В администрации Пензы напомнили о необходимости проходить профилактический медосмотр для оценки состояния здоровья, выявления неинфекционных и онкологических заболеваний и факторов риска их развития.

Люди старше 40 лет проходят диспансеризацию каждый год, а в возрасте от 18 до 39 лет – раз в три года.

В 2023-м диспансеризацию проходят граждане, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах.

Для проведения медосмотра работники имеют право на освобождение от труда на один день раз в три года, а предпенсионеры и пенсионеры - на два рабочих дняраз в год с сохранением места работы и среднего заработка. Нужно согласовать с руководством график прохождения диспансеризации и написать заявление для освобождения от работы.

«Для граждан, имеющих страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС), диспансеризация бесплатная. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства. Ее также проводят по субботам и в вечернее время», - проинформировали в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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