В Заводском районе Пензы обнаружили магазин с контрафактом

11.08.2023 | 14:48

В четверг, 10 августа, в Пензе прошел рейд по торговым точкам в поисках контрафактных товаров.

Представители Пензенского союза потребителей и сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства побывали в магазинах, реализующих изделия легкой промышленности.

В одном из них, расположенном на улице Беляева, были зафиксированы нарушения.

«Отсутствовала маркировка товаров на верхнюю одежду и постельные принадлежности, а также ценники на ряд продукции. Ни на один продаваемый предмет не были представлены сертификаты и товарно-сопроводительные документы», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Теперь индивидуальному предпринимателю, торгующему контрафактом, придется дать объяснения в союзе потребителей, куда его пригласили для выяснения обстоятельств.