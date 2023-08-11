Сотрудники «РКС-Пенза» промыли более 92 км канализационных труб

11.08.2023 | 15:00

Ежедневно сотрудники участка по ремонту сетей канализации Горводоканала занимаются ремонтом, профилактическими чистками и устранением засоров. Главной причиной их возникновения становится привычка горожан бросать мусор и пищевые отходы не в мусорное ведро, а в раковину или унитаз.

Пользователи коммунальных благ должны осознавать: если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только подвал дома, но и квартиру.

За 7 месяцев 2023 года сотрудники «РКС-Пенза» прочистили более 92 км канализационных труб. Каждый день ремонтные бригады выезжали на устранение технологических отказов на сетях: устраняли подпоры, засоры, изливы стоков, проводили плановые промывки. Больше 4 000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину.

Несмотря на сложную ситуацию, «РКС-Пенза» в ежедневном режиме обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения города. Однако пензенцам следует помнить: главное условие поддержания нормального функционирования системы канализации - соблюдение правил эксплуатации всеми ее пользователями.

Если в квартире или подвальном помещении все же произошел засор, необходимо незамедлительно сообщить в управляющую компанию, так как обслуживание внутридомовых сетей - зона ее ответственности. В случае возникновения аварийной ситуации на внешних сетях канализации необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала по телефону 8 (8412) 32-13-50.