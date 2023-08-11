Родителям школьников дали советы по выбору рюкзака

11.08.2023 | 09:26

В преддверии учебного года жители Пензенской области озабочены подготовкой детей к школе. Один из главных атрибутов ученика - рюкзак. О том, по каким критериям следует его выбирать, рассказала «Известиям» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

Так, желательно, чтобы вес не превышал 1,5 кг. Внутрь должен легко помещаться альбом формата А4 и папка для труда. Несколько отделений позволят удобно разложить все, что потребуется на уроках.

В рюкзаке желательны сетчатые вставки, благодаря которым спина будет меньше потеть, и широкие лямки с держателем-перетяжкой на груди. Прорезиненное дно не даст промокнуть содержимому, если ребенок нечаянно поставит рюкзак в лужу или снег.

Эксперт указала три типа моделей: с ортопедической спинкой и жестким каркасом; с ортопедической спинкой без жесткого каркаса; без ортопедической спинки и без жесткого каркаса.

«Для первоклассника больше всего подходит первый вариант. Такой ранец можно поставить на пол или на парту и не бояться, что он упадет. Жесткий каркас убережет содержимое ранца от последствий падений. Ортопедическая спинка поможет правильно распределить нагрузку на спину», - пояснила Юлия Мешалкина.

По ее словам, качественный ранец может прослужить четыре года. Однако, скорее всего, уже в 3-4-м классе ребенок захочет сменить его на более взрослый. Поэтому лучше рассчитывать, что рюкзак первоклассника будет использоваться два-три года.

«Когда ранец покупается на несколько лет, лучше выбрать модель от известного проверенного производителя. Если вы знаете, что ваш ребенок не очень аккуратен с вещами, или велика вероятность того, что уже через год он попросит новый ранец, потому что старый ему больше не нравится, лучше сэкономить и купить модель попроще и подешевле», - посоветовала эксперт.

Покупать рюкзак следует в известном магазине, чтобы не приобрести некачественную подделку под известный бренд. При этом следует обращать внимание на качество фурнитуры, швов, а также на то, как нанесены принты: обычно это самые слабые места, которые выдают некачественные ранцы, заключила Юлия Мешалкина.