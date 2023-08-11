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Общество

Молодежь составляет почти четверть населения Пензенской области

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В преддверии Международного дня молодежи, который отмечается 12 августа, пензенские статистики рассказали, сколько в регионе проживает молодых людей.

В ведомстве напомнили, что молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

На 1 января 2023 года в Пензенской области число молодых людей составило 297 953 человек, что составляет 24% всего населения региона. Среди них - 150 938 юношей (50,7%) и 147 015 девушек (49,3%).

Молодежь, как правило, легка на подъем. Так, в 2022 году в Пензенскую область прибыли из других регионов страны 4 157 человек в возрасте от 14 до 35 лет - это 45,4% всех мигрантов.

Из них 2 309 (55,5%) вернулись после временного отсутствия, еще 939 (22,6%) приехали в Сурский край по личным причинам, 269 (6,5%) - на учебу, 155 (3,7%) - в связи со сменой работы.

Еще 2 090 юношей и девушек приехали в Пензенскую области из-за рубежа (в том числе 879 - по личным мотивам, 808 - получать образование, 152 - работать).

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