В Пензе водители автобусов соревнуются в профессионализме

10.08.2023 | 09:19

В четверг, 10 августа, в Пензе водители общественного транспорта демонстрируют свое мастерство.

Конкурс проходит на площадке за дворцом спорта «Дизель-Арена», в районе дороги - дублера улицы Окружной. В нем участвуют 11 профессионалов из Пензы, Пензенской области, Кузнецка и Заречного, проработавшие по 10-20 лет без ДТП, нарушений, задержек в графике движения.

Конкурсанты должны показать как знание теории, так и практические навыки, выполнив упражнения «Бокс», «Змейка», «Тоннель», «Колея», а также продемонстрировав круговое движение против часовой стрелки, выезд с круга и заезд на автобусную остановку.

Кроме того, водителей ждет эстафета, во время которой требуется на ходу снять со стойки кольцо и повесить его на следующую стойку.

Все упражнения выполняются на время, оно фиксируется с момента, когда колеса находятся на стоп-линии на старте и финише. Мастерство водителей оценивают независимые судьи, которые учитывают нарушения и ошибки: сбитые фишки, наезд на полосу, невыполнение разворота и другие.

Итоги конкурса будут подведены по протоколу экзамена. Всех участников конкурса ожидают памятные подарки. Победитель получит денежный приз в размере 400 000 рублей, а занявшие второе и третье места соответственно 230 000 и 150 000 рублей.