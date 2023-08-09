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Общество

Пенсионеры в поселке Чаадаевка неделю живут без холодной воды

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В поселке Чаадаевка Городищенского района возникла тяжелая ситуация с холодным водоснабжением.

О ней в среду, 9 августа, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказал читатель.

По словам мужчины, его престарелые родители, проживающие в доме № 32 на улице Быстрова, уже 6 дней вынуждены обходиться без холодного водоснабжения.

«Воды просто нет вообще. Даже соседи моих родителей, у которых в частном доме установлена насосная станция для повышения давления воды, не могут при помощи его высосать из водопровода ни капли. Все это происходит на фоне более чем тридцатиградусной жары», - сообщил читатель.

Он добавил, что проблемы с водоснабжением не впервые фиксируют в поселке. Так, зимой 2017 года там замерзли сети. Сельчане жили без ресурса вплоть до 5 мая, когда трубы наконец оттаяли.

«Жители улицы Быстрова - это в основе своей пенсионеры от 70 до 94 лет. Они регулярно и полностью оплачивают услуги по водоснабжению и водоотведению, но лишены этой услуги. Они 7 августа написали в администрацию рабочего поселка Чаадаевка коллективное заявление и подали его», - сообщил мужчина.

Согласно ответу администрации Городищенского района, коллективного заявления от жителей улицы они не видели.

«Сотрудниками администрации р. п. Чаадаевка проведена проверка водоснабжения потребителей. Выяснили, что водоснабжение имеется во всех домах, кроме № 32. В настоящее время сотрудниками ресурсоснабжающей организации МУП «Сервис» ведутся работы по установлению причины отсутствия воды», - пояснили читателю.

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