Маленьких кузнечан и их родителей приглашают на парад колясок

09.08.2023 | 10:37

В Кузнецке в День города, 9 сентября, пройдет парад-конкурс стилизованных детских колясок «Россия, вперед!».

Парад состоится в 12:30 в парке «Нескучный сад». В конкурсе могут принять участие все желающие семьи с детьми. Разрешается привлекать группы поддержки - бабушек и дедушек, друзей и близких.

Конкурсанты могут участвовать в одной из четырех номинаций:

- «К истокам» (герои русских и национальных сказок, былин, оформление в национальных традициях);

- «Юный патриот» (оформление с использованием символики РФ);

- «Космическая одиссея»;

- «Все профессии важны».

Творчески оформить следует детское транспортное средство - коляску, велосипед, самокат. Приветствуется сценические образы членов семьи в соответствии со стилем транспорта.

«Чтобы принять участие в параде-конкурсе, нужно до 28 августа подать заявку и пройти предварительную регистрацию. Заявки принимаются по телефону 8-927-360-68-63 или по электронному адресу: org@centr-yunost.ru», - сообщили в пресс-службе администрации.