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Общество

В России запретили проводить УЗИ без назначения врача

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Верховный суд запретил проводить УЗИ пациентам, не имеющим направления врача. Соответствующий акт опубликован на сайте суда.

Была рассмотрена жалоба пациентки, которой врач в государственной поликлинике рекомендовал пройти УЗИ. Женщина пришла в частную клинику, а там ей отказались делать процедуру без предварительной консультации с их медиком.

«Рекомендацию ее врача не приняли - она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию», - сообщает РИА Новости.

Пациентка обратилась в суд, заявив, что такое требование ограничивает ее права. Она посчитала, что сама может выбрать клинику и достаточно предоставить информацию от врача.

Однако суд не встал на сторону россиянки. «Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», - решил Верховный суд.

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