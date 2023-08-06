Пензенцы переключились на зависть к здоровью и успеху

06.08.2023 | 16:14

За 15 лет россияне стали реже завидовать материальному достатку и чаще - здоровью, успеху, способностям других.

Такие результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

Каждый второй респондент (54%) утверждал, что ничему не завидовал. В 2008 году таких было больше - 60%.

В перечне того, что вызывает социально неодобряемое чувство, находятся материальное благополучие (7%, 10% - 15 лет назад), способности, ум и знания других людей (6% и 3% соответственно), здоровье (4% и 2%), успех, самореализация (4% и 2%), любовь и семейное счастье (3% и 1%).

«В 2008 году опрошенные в 4% случаев говорили, что завидуют обладанию конкретными вещами (например, автомобилем, квартирой), в наши дни такой вариант набирает 1%», - отметили исследователи.

Составлен портрет человека, который чему-либо завидует. Это женщина до 35 лет с неполным высшим или высшим образованием, жительница одной из столиц.

Типичный россиянин, который ничему не завидует, - это мужчина, представитель старшего поколения, житель села и активный телезритель.