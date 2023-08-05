Сетевое издание|18+|Суббота|5 авг 2023|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать и хранить дыню

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В августе на столах жителей Пензенской области появляются дыни. Однако в выборе и хранении этого плода есть свои нюансы. О них РИА Новости рассказали в Роскачестве.

При покупке дыни эксперты посоветовали обращать внимание на три фактора: цвет, состояние кожуры и запах.

У спелой дыни цвет равномерный, без зеленых участков. Потемнения и коричневатые пятна на кожице говорят о перезрелости или начале порчи. Сетка или полосы, характерные для некоторых сортов, становятся более четкими и заметными.

В Роскачестве уточнили, что если после нажатия на поверхность вмятинка остается при отсутствии давления, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный «винный» запах.

Целая, неразрезанная дыня хранится в домашних условиях около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, чтобы не ускорять процесс созревания. Оптимальный вариант - мягкая поверхность в темном и прохладном месте.

А вот разрезанный плод можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть быстро заветрится и станет непригодной к употреблению. Если накрыть кусочки дыни пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой, то в таком виде они могут храниться до трех суток.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте