Эксперты рассказали, как выбрать и хранить дыню

05.08.2023 | 15:09

В августе на столах жителей Пензенской области появляются дыни. Однако в выборе и хранении этого плода есть свои нюансы. О них РИА Новости рассказали в Роскачестве.

При покупке дыни эксперты посоветовали обращать внимание на три фактора: цвет, состояние кожуры и запах.

У спелой дыни цвет равномерный, без зеленых участков. Потемнения и коричневатые пятна на кожице говорят о перезрелости или начале порчи. Сетка или полосы, характерные для некоторых сортов, становятся более четкими и заметными.

В Роскачестве уточнили, что если после нажатия на поверхность вмятинка остается при отсутствии давления, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный «винный» запах.

Целая, неразрезанная дыня хранится в домашних условиях около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, чтобы не ускорять процесс созревания. Оптимальный вариант - мягкая поверхность в темном и прохладном месте.

А вот разрезанный плод можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть быстро заветрится и станет непригодной к употреблению. Если накрыть кусочки дыни пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой, то в таком виде они могут храниться до трех суток.