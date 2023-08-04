Олег Ягов высоко оценил умную площадку Спутника

04.08.2023 | 16:55

Город Спутник - город молодых и спортивных. На набережной есть масса возможностей для игр и тренировок.

Совсем недавно заработала новая, умная площадка, созданная по проекту «Я выбираю спорт». Была проделана большая совместная работа федеральных, региональных властей и компании «Термодом».

Осмотреть площадку прибыли полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Олег Мельниченко и другие чиновники, контролировавшие работу застройщика.

«Оборудование стоит 25 млн рублей, еще около 40 добавил Рафик Анверович. Проект недешевый, но очень удобный. Площадка является такой «вишенкой на торте» в проекте благоустройства территорий, который реализует «Термодом», - отметил первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

Министр физкультуры и спорта региона Евгения Бочкарева подчеркнула, что с созданием умной площадки у семей Спутника будет больше возможностей для занятий физкультурой. А маленькие спортсмены и их родители просто радовались аккуратному газону, новеньким тренажерам и удобным трибунам.

Умная площадка открыта, работает и готова принять всех желающих.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.