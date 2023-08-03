Погода в четверг: пензенцам вновь обещают жаркий день

В четверг, 3 августа, в Пензенской области продолжает сохраняться желтый уровень погодной опасности.
Как сообщает главное региональное управление МЧС, днем местами ожидается жара до +30…+31 градуса.
Умеренный ветер будет южным, облачность переменной.
Возможны кратковременный дождь, гроза. По данным центра погоды «Фобос», вероятность выпадения осадков повышается к концу дня.
В ночь на 4 августа термометр покажет +14…+19 градусов. Ветер будет дуть в переменных направлениях. Возможны небольшой дождь и гроза.
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