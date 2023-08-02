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Общество

«Виват, шурави!»: в Пензе отметили День ВДВ

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В среду, 2 августа, в центре Пензы у мемориала «Афганские ворота» собрались десятки десантников и члены их семей, чтоб отметить День ВДВ - 93-ю годовщину образования легендарных войск.

В тельняшках и голубых беретах были не только мужчины, но и их жены и дети.

Собравшихся поздравил с праздником первый зампред правительства области Владимир Щекин.

«Десантные войска - это особый род войск, особый тип людей, которых объединяет боевое братство и беззаветная преданность Родине. Куда бы ни посылала судьба воинов-десантников, в каких бы горячих точка они ни участвовали, они всегда были примером мужества и героизма. И всегда следовали своему главному девизу «Никто, кроме нас!» - отметил он.

Для «крылатой пехоты» исполнили песни «Синева», «Виват, шурави!», «Офицерская дружба» и другие.

К собравшимся обратился и военком Пензенской области Андрей Сурков.

«В этот день хочется вам пожелать богатырского десантного здоровья, голубого неба над головой. Мир вашим семьям, а погибшим ребятам - вечная слава!» - высказался он.

В память о десантниках, отдавших жизнь за Родину, состоялась минута молчания. Затем прозвучал гимн России и собравшиеся возложили цветы к Вечному огню у «Афганских ворот».

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