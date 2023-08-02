Погода в среду: синоптики прогнозируют жару, дождь и грозу

02.08.2023 | 07:42

В среду, 2 августа, в Пензенской области утром местами по западу ожидается IV класс пожарной опасности лесов, который продержится до 4 августа. В первую очередь речь идет о Пачелмском и Белинском районах.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В этот день прогнозируется переменная облачность. Местами вероятен кратковременный дождь, возможна гроза.

Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха составит +25…+30 градусов.

В ночь на четверг, 3 августа, ветер сменит направление на южное. Термометр покажет +16…+18 градусов. Местами возможен дождь.