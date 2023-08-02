ЕР: Поддержка по догазификации предоставляется в 69 регионах

02.08.2023 | 09:42

Депутаты от партии вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, информируя их о возможности принять участие в программе и льготах по ней, сообщает ER.ru.

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков - плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», - пояснил он.

Подать заявку можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Параллельно ведется работа на законодательном уровне.

«На прошлой неделе президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями - важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы: газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц», - уточнил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

«Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», - подчеркнул секретарь генсовета.

Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Мельников отметил, что для ЕР догазификация имеет особое значение.

«Программа выросла из партийной инициативы, которую поддержал президент Владимир Путин. Программа догазификации вошла в народную программу партии, за которую мы ответственны и отчитываемся перед избирателями.

По итогам работы за первое полугодие 2023-го Пензенская область находится в пятерке лидеров по газификации города и области. На сегодняшний день в регионе построено более 170 км газопровода и подключено более 4 000 домовладений. Наши активисты в районах выезжают на места и контролируют процесс газификации.

На сегодняшний день важно не снижать темпов реализации программы, сохранить положительную динамику и активнее информировать пензенцев о существующих возможностях», - высказался он.