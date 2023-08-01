Пензенцам не следует устраивать фотосессии с животными на улице

01.08.2023 | 08:45

Многие жители Пензенской области не могут отказать себе в удовольствии сфотографироваться с питоном, обезьянкой, попугаем, милым кроликом и другими пернатыми или четвероногими «фотомоделями».

Владельцы животных предлагают устроить фотосессию прямо на улице, особенно в курортных городах, где отдыхают в том числе и пензенцы.

Однако такая фотосъемка может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, человеку могут передаться болезни, которыми страдает животное. Ведь нет никакой гарантии, что оно содержится в надлежащих условиях, получило все прививки и его регулярно осматривает ветеринарный врач.

К инфекциям, которыми можно заразиться в таких ситуациях, относятся сальмонеллез, туляремия, бешенство, бруцеллез, токсоплазмоз и ряд других. А при случайном укусе есть риск развития столбняка.

Змеи или ящерицы могут передать различные кожные заболевания и сальмонеллез, обезьяны - вирусный гепатит, бешенство, кишечные инфекции, тропические лихорадки.

От птиц можно заразиться орнитозом - острым инфекционным заболеванием, поражающим дыхательную и пищеварительную систему. Нередко тропический попугай инфицируется на родине, а затем «привозит» эту болезнь с собой.

Кроме того, при фотосессии велик риск заражения глистами - достаточно после близкого контакта просто взять пальцы в рот, что и делают многие дети, подчеркнул Лебедев.