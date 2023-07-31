В Пензенском районе ядовитый паук заполз в жилой дом

31.07.2023 | 11:40

В селе Соловцовка Пензенского района заметили желтосумного колющего паука, также известного как паук сак.

Фото членистоногого, которое заползло в дом, поделилась в соцсети «ВКонтакте» местная жительница в понедельник, 31 июля. Паука удалось убить.

У желтого сака имеются ядовитые железы, с помощью которых он впрыскивает в ранку жертвы нейропаралитическое вещество. Яд опасен для человека, особенно для детей и беременных женщин. Он может вызвать сильную боль и привести к появлению некротической язвы.

Это членистоногое давно замечают в Поволжье, в том числе в Пензенской области. У желтого сака желтое или бежевое брюшко (самки более яркого окраса), с полоской на спине. На голове мощные челюсти. Длина тела редко превышает 10 мм.

Активны эти пауки в темное время суток. Обитают под камнями, но могут поселиться в жилых помещениях, автомобилях. Для сельского хозяйства вид полезен, так как активно уничтожает насекомых-вредителей.

Без причины сак на человека не нападает, кусает лишь тогда, когда чувствует опасность для жизни. Если в доме обнаружен этот паук, лучше не трогать его голыми руками, накрыть сверху банкой, а затем вынести на улицу и выпустить подальше от дома. При ловле не рекомендуется совершать резких движений, так как членистоногое хорошо прыгает и моментально кусает. Если принято решение уничтожить его, для этого подойдет любой инсектицид в аэрозоле.

При укусе необходимо продезинфицировать ранку, принять противоаллергический препарат и обратиться к специалистам.