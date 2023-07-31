Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенском районе ядовитый паук заполз в жилой дом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В селе Соловцовка Пензенского района заметили желтосумного колющего паука, также известного как паук сак.

Фото членистоногого, которое заползло в дом, поделилась в соцсети «ВКонтакте» местная жительница в понедельник, 31 июля. Паука удалось убить.

У желтого сака имеются ядовитые железы, с помощью которых он впрыскивает в ранку жертвы нейропаралитическое вещество. Яд опасен для человека, особенно для детей и беременных женщин. Он может вызвать сильную боль и привести к появлению некротической язвы.

Это членистоногое давно замечают в Поволжье, в том числе в Пензенской области. У желтого сака желтое или бежевое брюшко (самки более яркого окраса), с полоской на спине. На голове мощные челюсти. Длина тела редко превышает 10 мм.

Активны эти пауки в темное время суток. Обитают под камнями, но могут поселиться в жилых помещениях, автомобилях. Для сельского хозяйства вид полезен, так как активно уничтожает насекомых-вредителей.

Без причины сак на человека не нападает, кусает лишь тогда, когда чувствует опасность для жизни. Если в доме обнаружен этот паук, лучше не трогать его голыми руками, накрыть сверху банкой, а затем вынести на улицу и выпустить подальше от дома. При ловле не рекомендуется совершать резких движений, так как членистоногое хорошо прыгает и моментально кусает. Если принято решение уничтожить его, для этого подойдет любой инсектицид в аэрозоле.

При укусе необходимо продезинфицировать ранку, принять противоаллергический препарат и обратиться к специалистам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Миры Медведевой, vk.com/penza_live
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте