Из колледжей Пензы 2 студентов госпитализировали под наркотиками

31.07.2023 | 09:44

Подростки в Пензенской области стали чаще нарушать закон. За первые 6 месяцев 2023 года число преступлений, совершенных ими или с их участием, выросло с 72 до 77 - на 6,9%.

54 из этих 77 - преступления против собственности, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Число юных нарушителей закона одновременно сократилось с 61 до 50. Из них только 9 состояли на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Прокуроры проверили, как органы системы профилактики работают с подучетными подростками, и выяснили, что нередко формально. Речь идет о Ленинском и Октябрьском районах Пензы, Спасском и Колышлейском районах области, Заречном.

«Например, в Спасском районе в отношении подростка было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Он проживал с матерью, состоящей на профилактическом учете по причине неисполнения родительских обязанностей, и числился на учете в ПДН в связи с употреблением алкоголя», - рассказала Светлана Артамонова. Теперь работа с несовершеннолетним скорректирована и активизирована.

За полгода пять подростков отравились наркотиками, при этом двоих доставили в отделение токсикологии из колледжей в Октябрьском районе Пензы. Проверка показала, что в этих учреждений существуют серьезные изъяны в профилактической деятельности.

Выявлены недостатки и в индивидуальной работе с подростками, поставленными на учет в связи с употреблением наркотиков. Например, в Земетчинском районе неэффективно взаимодействовали с девушкой, имеющей зависимость.

«Всего в истекшем периоде 2023 года прокурорами в деятельности органов профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних выявлено 925 нарушений закона. В целях их устранения принесено 54 протеста, в суды направлено 119 исковых заявлений, внесено 414 представлений, 11 лиц привлечено к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел», - подытожила Светлана Артамонова.