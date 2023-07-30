«Пензаэнерго» в непогоду работает в режиме повышенной готовности

30.07.2023 | 09:55

В Пензенской области ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра. В связи с этим силы и средства подразделений филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго» приведены в состояние полной готовности.

За работой энергообъектов установлен особый контроль. Центр управления сетями филиала осуществляет непрерывный мониторинг метеорологической обстановки. Энергетики готовы в любой момент выдвинуться к местам возможных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса.

При необходимости к ликвидации последствий непогоды в филиале «Пензаэнерго» могут быть привлечены 129 бригад: 644 энергетика, 177 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлено 38 резервных источников электроснабжения мощностью около 4 МВт.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.