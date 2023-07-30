На набережной в Пензе отметили День Военно-Морского Флота

30.07.2023 | 16:02

В последнее воскресенье июля (в 2023 году оно выпало на 30-е число) в Пензе отметили День Военно-Морского Флота.

По этому поводу на набережной Суры состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого наградили активистов Пензенского морского собрания.

«В память обо всех российских моряках прошла церемония возложения цветов к стеле «Слава Героям», - рассказали в пресс-службе регионального министерства внутренней и информационной политики.

Десятки тысяч пензенцев гордятся своей причастностью к морскому братству. В годы Великой Отечественной земляки отдавали жизни ради победы, шестеро стали Героями Советского Союза.

Всем собравшимся на набережной пожелали здоровья, как можно больше позитива в жизни и, как говорят моряки, 7 футов под килем.

Завершился праздник выступлением творческих коллективов Пензенской области.