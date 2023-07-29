Названа температура для включения кондиционеров в новых троллейбусах

На странице Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» горожанин поднял тему охлаждения воздуха в новых троллейбусах.
«В жару пришлось проехать в 7-м троллейбусе. На вопрос, почему не включают кондиционер, кондуктор ответила: «Потому что открыты окна». В чем проблема закрыть окна и включить кондиционер?» - поинтересовался мужчина.
Он предложил дать перевозчикам рекомендации, при какой температуре обязательно включать кондиционеры при их наличии?
В министерстве сообщили: «Система кондиционирования в транспортных средствах должна включаться при температуре в салоне выше +25. При температуре ниже данного значения допускается вентиляция через открытые форточки и люки».
Также в ведомстве добавили, что перевозчику поручено провести дополнительный инструктаж с водителями троллейбусов об обязательном включении систем кондиционирования при +25 градусах и выше.
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