Сетевое издание|18+|Суббота|29 июл 2023|11:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Названа температура для включения кондиционеров в новых троллейбусах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На странице Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» горожанин поднял тему охлаждения воздуха в новых троллейбусах.

«В жару пришлось проехать в 7-м троллейбусе. На вопрос, почему не включают кондиционер, кондуктор ответила: «Потому что открыты окна». В чем проблема закрыть окна и включить кондиционер?» - поинтересовался мужчина.

Он предложил дать перевозчикам рекомендации, при какой температуре обязательно включать кондиционеры при их наличии?

В министерстве сообщили: «Система кондиционирования в транспортных средствах должна включаться при температуре в салоне выше +25. При температуре ниже данного значения допускается вентиляция через открытые форточки и люки».

Также в ведомстве добавили, что перевозчику поручено провести дополнительный инструктаж с водителями троллейбусов об обязательном включении систем кондиционирования при +25 градусах и выше.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте