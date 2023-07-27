В Лунинском и Иссинском районах 10 августа отключат газ

В связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» работ на сетях газораспределения 10 августа с 9:00 до 16:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов Лунинского и Иссинского районов.
В Лунинском районе отключение затронет улицы Зеленую, Большая Дорога, Большую, Луговую, Молодежную, Набережную, Октябрьскую, Первомайскую и Юбилейную в селе Лесной Вьяс.
В Иссе - Комсомольскую, Горную, Молодежную, Советскую и Советский проезд.
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