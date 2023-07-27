Региональный фонд капремонта сменит адрес в Пензе

27.07.2023 | 12:12

С понедельника, 31 июля, региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов сменит адрес и будет располагаться во втором корпусе дома № 52 на улице Чкалова.

Сейчас организация находится на проспекте Строителей, 21к, в Арбекове.

«Номера телефонов специалистов останутся прежними», - говорится в предупреждении на официальном сайте фонда.

К примеру, позвонить с жалобой или предложением в приемную можно по номеру 8(8412)-329-601.

«Также граждане могут направить обращение электронным письмом на адрес vopros@fkrmd58.ru или через форму «Задать вопрос» в разделе «Вопросы и ответы» на сайте», - уточнили специалисты.