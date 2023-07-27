Пензенские спецназовцы закрепляют опыт, полученный в зоне СВО

27.07.2023 | 11:51

Спецназ Росгвардии несколько дней боролся с условными диверсантами-разведчиками на полигоне в Пензенской области. Там для бойцов провели тактико-специальные занятия с учетом опыта, полученного в зоне СВО.

«Спецназовцы учились действиям в группах при внезапной встрече с условным противником, а также совершенствовали навыки с использованием различного технического обеспечения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По легенде вооруженные преступники были замечены в одном из населенных пунктов области. С помощью беспилотников удалось определить основные цели. Туда выдвинулись бойцы ОМОН «Страж» и блокировали местность.

Под прикрытием бронемашин «Тигр» и «Патруль-А» штурмовые группы Росгвардии СОБР «Агат» со щитами вошли в здание и нейтрализовали условных преступников.

«По оценке руководства территориального управления Росгвардии, все поставленные задачи в ходе тренировки были выполнены в полном объеме, а приобретенные навыки будут способствовать эффективному выполнению служебно-боевых задач», - добавили в пресс-службе.